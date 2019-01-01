العملات الرقمية تنهار أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضًا بنسبة 4.3% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و417 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساءًا وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة "لايتكوين" المشفرة انخفض كذلك بنسبة 6% إلى 88 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 76% عن مستوى 375 دولارا الذي وصلت إليه في 19 ديسمبر 2017.

وارتفعت بنسبة 200% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتذبذبت أسعار "البيتكوين" بمتوسط تبلغ نسبته 10% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و299 دولارا وعشرة آلاف و235 دولارا.

وهي تقل حاليا بنسبة 52% عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.

وفقدت "بيتكوين" 11% من قيمتها الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 156% حتى الآن خلال العام الجاري.

كما هبطت عملة "الريبل" الرقمية المشفرة بنسبة 4.3% إلى 31 سنتا، وتراجعت عملة "إثريوم" بنسبة 5.6% إلى 206 دولارات.