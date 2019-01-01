ستروين الوحش الجديد من القصراوي

أطلقت مجموعة "القصراوي" للسيارات منذ ايام قليلة الوحش الجديد من ستروين "الفرنسية"، في احتفالية كبرى تحت سفح الأهرامات، وبدات أعمال مجموعة "القصراوي" للسيارات، الوكيل الحصري الجديد لعلامة ستروين الفرنسية المملوكة لـGroupe PSA العالمية في السوق المصري.



وحضر الاحتفالية ممثلين عن ستروين العالمية وعدد كبير من رموز قطاع السيارات والمجتمع المصري، وفي مقدمتهم مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ووائل الإبراشي، مقدم برنامج كل يوم، والفنان عمرو سعد، وجوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وغيرهم.



وكشفت القصراوي على هامش الاحتفالية عن عدد من السيارات الجديدة التي تقدم لعملاء العلامة الفرنسية في السوق المحلي لأول مرة، أبرزها سيتروين C5 Air Cross وستروين C3 Cross Air