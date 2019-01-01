مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم اللبناني "شهيد" ضمن عروض "سينما المتوسط"

قدم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مساء اليوم السبت، الفيلم اللبناني (شهيد)، ضمن عروض أفلام سينما البحر المتوسط، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



الفيلم بطولة: حمزة مقداد، وهادى بوعياش، وكارول عبود، ورشاد نصرالدين، ومصطفى فحص، وإخراج مازن خالد.



وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء يجمعهم حب البحر، يحاولون الإفلات من مشاكلهم من خلال ممارسة السباحة، لكن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا بعد تعرض أحدهم للغرق بطريقة مأساوية.