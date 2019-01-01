البابا تواضروس يستقبل كهنة سلطنة عمان والبحرين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة الارثوذكسية فى سلطنة عمان.



كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الراهب القمص ميساك الأنبا بيشوى كاهن الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى مملكة البحرين.

