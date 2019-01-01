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محافظات

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف وتعديات الباعة الجائلين بالإسكندرية

السبت 27/يوليه/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
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شنت أحياء غرب ووسط والمنتزه بالإسكندرية، اليوم السبت، حملات مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف وإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الرونق الحضاري والجمالي للمدينة.

قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن إدارة الإشغالات بالحي شنت حملة لإزالة التعديات على الطريق العام بمنطقتي القبارى، المكس، بشوارع الأمير لؤلؤ، المكس، والشيخ يوسف، مشيرا إلى أن حملات الإزالة مستمرة بنطاق الحي للقضاء على الإشغالات وذلك بتواجد ميداني مستمر لمفتشي إدارتي إشغال الطريق والمتابعة.

وقال خالد كشك رئيس حي ثان المنتزه إنه تم شن حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والمقاهى على الطريق العام، حيث استهدفت الحملة شوارع ملك حفنى بحرى، والملك الجديد، ومحيط سكة حديد رشيد، طوسون، وأبى قير.

كما قامت إدارة أشغال الطريق بحي أول المنتزه بحملة مكبرة، بالتعاون مع وحدة الإزالة والتدخل السريع، لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والطريق العام ومطاردة الباعة الجائلين، بميدان الفسحة.

و في حي وسط الإسكندرية، قاد رئيس الحي، فادى وديع، حملة مكبرة، بمشاركة إدارة المتابعة، لإيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدات الخشبية لثلاث عقارات مخالفة بمنطقتي محرم بك وباب شرق، حيث قامت الحملة بإيقاف أعمال البناء وفك الشدات الخشبية والتحفظ على معدات البناء، للقضاء مخالفات البناء.

كما شن الحي حملة أخرى لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين، بمناطق محطة الرمل، المنشية، الإبراهيمية، حيث تم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات، والتعديات والفروشات، وايداعها شرطة المرافق، وتحرير محاضر الإشعالات للباعة الجائلين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وفرض هيبة القانون.
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