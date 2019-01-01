"الكرملين" يؤكد التحضير للقاء بوتين وماكرون في فرنسا الشهر المقبل

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، أن التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى فرنسا جارية بالفعل، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزامه استقبال بوتين في فرنسا يوم 19 أغسطس المقبل.



وذكر المكتب الصحفي لـ (الكرملين) "أن زيارة بوتين لفرنسا يجري ترتيبها خلال وقت محدد"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وكان ماكرون أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه سيعقد اجتماعا مع بوتين يوم 19 أغسطس المقبل في المنتجع الرئاسي الصيفي في (بريجانكون فورت).

