"تموين الأقصر": افتتاح مراكز خدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة

أعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر، الدكتور تامر صلاح اليوم السبت، افتتاح مراكز خدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات التموينية بالمحافظة.



وأوضح صلاح- في تصريح صحفي- أن هذا الافتتاح يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم؛ لتطوير الأداء في الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقي الدعم وصولًا إلى جودة أداء الخدمة التموينية.



وأشار إلى أن العمل جارٍ لتجهيز تلك المراكز المطورة لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.