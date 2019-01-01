إسبانيا تسطوعلى أوروبا هذا العام

كالعادة توج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاما بالفوز على نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين.



بطل المباراة كان نجم فالنسيا فيران توريس الذي سجل هدفين للمنتخب الإسباني ليتوج باللقب الحادي عشر في تاريخ منتخب إسبانيا في هذه المسابقة.



البرتغال فشلت في الفوز باللقب الرابع لها لينجح منتخب إسبانيا في فرض هيمنته على بطولات الشباب لأوروبا هذا العام بعد الفوز ببطولة يورو 2019 تحت 21 عاما أيضا.



وتأهل منتخب إسبانيا المباراة النهائية عقب فوزه في دور المجموعات على أرمينيا 4- 1 والتعادل مع البرتغال 1 -1 والفوز على إيطاليا 2- 1 ثم الفوز على فرنسا في المربع الذهبي 4 -3 بركلات الجزاء الترجيحية.



أما البرتغال فبلغ النهائي بعد الفوز في دور المجموعات أمام إيطاليا 3- 0 ثم التعادل مع إسبانيا 1- 1 والفوز على أرمينيا 4- 0 قبل أن يفوز الفريق على أيرلندا 4- 0 في المربع الذهبي.