بيل انتقم من الريال بدم بارد

بعد مرارة الهزيمة أمام قاسية أمام جاره اللدود أتليتيكو 7-3، في إطار الجولة الثالثة من منافسات الكأس الدولية للأبطال الودية والمقامة في الولايات المتحدة، في إطار استعدادات الفريقين لموسم 2019-2020.



بيل ظهر يضحك في دكة البدلاء وكان هذا واضحًا من خلال الدقائق التي حصل عليها، والتي تبدو أنها الدقائق الأخيرة له بقميص النادي الأبيض، حيث شارك في المباراة في الدقيقة 62 وكانت النتيجة 6-1 لصالح الروخيبلانكوس، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.



حركة بيل أفقدته ماتبقي من تعاطف الجماهير كما إنها أكدت بما لايدع مجالا للشك بان بيل سيرحل بعد أيام عن المرينجي، وذلك عقب الصدام مع ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وبالتالي أصبح خارج حسابات المدرب ورحيله عن النادي الملكي بات أمرًا محسومًا.