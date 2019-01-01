مصر تطلب من الكويت تجديد عقد توريد النفط الخام

كشفت مصادر كويتية مسئولة عن طلب الحكومة المصرية من نظيرتها الكويتية تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد النفط الخام، على أن يتضمن العقد الجديد مضاعفة الكمية، وإدخال تعديلات على طرق الدفع.

وأوضحت المصادر، ذاتها اليوم السبت، أنه مع اقتراب انتهاء العقد بين البلدين، طلبت القاهرة رفع تعاقدها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل شهريًا، وذلك وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن القاهرة تفاوض على تمديد فترة السماح من دفع الأقساط، التي تعقب أولى الشحنات المورّدة إلى نحو 16 شهرًا، بدلًا من فترة السماح المحددة حاليًا بـ9 أشهر فقط، وأن المفاوضات جارية بين الجانبين في هذا الشأن.

وكشف وزير البترول طارق الملا يوم 18 يوليو الجاري أن الوزارة تعتزم تجديد تعاقدها مع الكويت لتوريد كميات من النفط الخام فى يناير المقبل، قائلا "هناك مفاوضات جارية مع الكويت لتجديد التعاقد الذى تبلغ مدته 3 سنوات على أن يتم التجديد فى شهر يناير المقبل".

وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريًا، تضخ فى معامل التكرير التى تعمل وزارة البترول على توسيعها، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليون طن من المواد البترولية شهريًا.