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رياضة

لاعب الزمالك السابق يعود للوحدة السورى

السبت 27/يوليه/2019 - 10:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي الوحدة السوري، اليوم السبت، عودة المدافع مؤيد العجان، لاعب الزمالك السابق لصفوفه.

وقال الوحدة، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بعد ستة مواسم من الاحتراف قضاها لاعب المنتخب الأول، مؤيد العجان، بعيدا عن البرتقالي، ها هو يعود من جديد إلى بيته، للدفاع عن ألوان الفريق في الموسم المقبل".

وتابع النادي: "تجربة العجان الاحترافية الحافلة بدأها موسم 2013 في العراق، حيث لعب لفرق نفط الجنوب والكرخ والقوة الجوية ونفط الوسط، قبل أن ينتقل موسم 2018 إلى الدوري المصري، ليدافع عن ألوان نادي الزمالك العريق، حيث قدم واحدا من أروع مواسمه الكروية".

وواصل: "لكن الإصابة حالت دون إكمال مشواره مع الفريق القاهري، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجزيرة الأردني، ثم إلى القوة الجوية العراقي."
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