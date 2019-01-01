أمريكيان يعترفان بقتل شرطي إيطالي

أعلنت الشرطة الإيطالية أن أمريكيين اثنين اعترفا بشن هجوم قاتل على شرطي إيطالي.



وكانت الشرطة الإيطالية قد ذكرت في وقت سابق أنه من المحتمل أن يكون الجاني مواطنا من شمال افريقيا الأمر الذي قوبل بردود أفعال حادة من قبل حكومة حزب الرابطة اليميني.



وقالت الشرطة الإيطالية اليوم إنها ألقت القبض على المواطنين الأمريكيين كلاهما 19 عاما بعد أن حددت مكانهما في أحد الفنادق وكان يستعدان لمغادرة البلاد.



ولم يتضح من بيان الشرطة من الذي نفذ الجريمة من بين هذين المتهمين.



كان الضابط ماريو سرسيلو ريجا35 عاما من شرطة الدرج الإيطالية (كارابينيري) قد قُتِل ليلة الجمعة السبت الماضية بعد تلقيه ثماني طعنات بسكين في منطقة غير بعيدة عن الفاتيكان.



ووفقا للشرطة، فقد تم العثور على سلاح الجريمة المحتمل في حجرة المتهمين بالفندق وكان مخبئا تحت غطاء للسقف، وتابعت الشرطة أن المتهمين اعترفا بجريمتهما في جلسة استجواب أُجريت معهما في وقت لاحق.



ويُعْتَقَد أن الشابين الأمريكيين سرقا في وقت سابق حقيبة الظهر من شخص إيطالي وقالت الشرطة إنهما عرضا على المجني عليه دفع 100 يورو وجرام كوكايين مقابل استعادة حقيبته، ولما ظهرت الشرطة في المكان والزمان المتفق عليه مع المجني عليه، قام الشابان بهجومهما الذي انتهى بمقتل الشرطي الإيطالي.



كانت باربرا سالتامارتيني، النائبة بالبرلمان الإيطالي عن حزب الرابطة، قد حملت " البلطجية الأجانب" المسؤولية عن الجريمة وطالبت " بعدم التسامح مع هؤلاء الأوغاد".



وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد غرد في وقت سابق قائلا إن المسؤول عن هذه الجريمة يجب أن " يبقى لبقية حياته في السجن المقرون بالعمل القسري".



يذكر أن لوائح السجون في إيطاليا لا تتضمن النص على العمل القسري.