رمزي الرميح: لم نجد بعد الله في أزمتنا في ليبيا إلا مصر

قال المستشار رمزي الرميح مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، إن ليبيا لديها جوار مع تونس وتشاد والنيجر والدول الإسلامية وإفريقيا، لكن ليبيا ومصر تشكلان عمق استراتيجي وأمن قومي مشترك وتربطهما علاقات قوية منذ أكثر من 3 آلاف سنة.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الأمن القومي لمصر هو أمن ليبيا والعكس الصحيح، ولم نجد بعد الله في أزمتنا في ليبيا منذ مؤامرة 2011، لإسقاط الدولة الليبية، إلا مصر".