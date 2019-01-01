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اقتصاد

12280 دولارًا.. سعر طن "النيكل" اليوم

الأحد 28/يوليه/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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سجل سعر معدن النيكل، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، 12280 دولارًا للطن في الأسواق العالمية الحرة، حيث يدخل النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي، بحسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.
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