فى خدمتك.. تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى
الأحد 28/يوليه/2019 - 04:35 ص
رشا نصرطباعة
فى حالة رغبتك في الحصول على قيد عائلى لتقديمها إلى جهة ما للعمل بها بالداخل أو خارج البلاد وخلافه، عليك إتباع الخطوات التالية:
-توجه للسجل المدنى التابع له.
- احصل على نموذج طلب الحصول على قيد عائلى.
- قم بملء البيانات بخط واضح فى النموذج وقدمه مع الأوراق.
- قدم صورة من بطاقة الرقم القومى لوالدك أو صورة شهادة الميلاد.
- فى حالة وفاة الأب ترفق صورة من شهادة وفاته بالمستندات الخاصة به.
- قدم صورة من بطاقة الأمن أو صورة شهادة الميلاد الخاصة بها.
- فى حالة وفاة الأم ترفق صورة من شهادة وفاتها بالمستندات الخاصة بها.
- صورة وثيقة زواج الأب والأم، ووثائق زواج الأب الأخرى فى حالة تعددها.
- صورة من وثيقة طلاق الأب والأم فى حالة وجود طلاق.
- صور من شهادة ميلاد الأشقاء وفى حالة وفاة أحدهم ترفق شهادة وفاته.
-توجه للسجل المدنى التابع له.
- احصل على نموذج طلب الحصول على قيد عائلى.
- قم بملء البيانات بخط واضح فى النموذج وقدمه مع الأوراق.
- قدم صورة من بطاقة الرقم القومى لوالدك أو صورة شهادة الميلاد.
- فى حالة وفاة الأب ترفق صورة من شهادة وفاته بالمستندات الخاصة به.
- قدم صورة من بطاقة الأمن أو صورة شهادة الميلاد الخاصة بها.
- فى حالة وفاة الأم ترفق صورة من شهادة وفاتها بالمستندات الخاصة بها.
- صورة وثيقة زواج الأب والأم، ووثائق زواج الأب الأخرى فى حالة تعددها.
- صورة من وثيقة طلاق الأب والأم فى حالة وجود طلاق.
- صور من شهادة ميلاد الأشقاء وفى حالة وفاة أحدهم ترفق شهادة وفاته.