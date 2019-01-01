فى خدمتك.. تعرف على خطوات استخراج القيد العائلى

فى حالة رغبتك في الحصول على قيد عائلى لتقديمها إلى جهة ما للعمل بها بالداخل أو خارج البلاد وخلافه، عليك إتباع الخطوات التالية:



-توجه للسجل المدنى التابع له.

- احصل على نموذج طلب الحصول على قيد عائلى.

- قم بملء البيانات بخط واضح فى النموذج وقدمه مع الأوراق.

- قدم صورة من بطاقة الرقم القومى لوالدك أو صورة شهادة الميلاد.

- فى حالة وفاة الأب ترفق صورة من شهادة وفاته بالمستندات الخاصة به.

- قدم صورة من بطاقة الأمن أو صورة شهادة الميلاد الخاصة بها.

- فى حالة وفاة الأم ترفق صورة من شهادة وفاتها بالمستندات الخاصة بها.

- صورة وثيقة زواج الأب والأم، ووثائق زواج الأب الأخرى فى حالة تعددها.

- صورة من وثيقة طلاق الأب والأم فى حالة وجود طلاق.

- صور من شهادة ميلاد الأشقاء وفى حالة وفاة أحدهم ترفق شهادة وفاته.