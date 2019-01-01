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رياضة

سيرجي روبيرتو يرحب بمركزه الأصلي رغم الزحام

السبت 27/يوليه/2019 - 09:18 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبدو أن سيرجي روبيرتو سيعود لمركزه كلاعب وسط، في الموسم الجديد، بعدما تنوعت أدواره في صفوف برشلونة ما بين هذا المركز، ومركز الظهير الأيمن.

ومع تمسك البارسا باستمرار الظهير البرتغالي، نيلسون سيميدو، سيعتمد عليه المدرب إرنستو فالفيردي بشكل أساسي، ما سيفتح المجال لعودة سيرجي روبيرتو لمركزه الأساسي.

وعن ذلك، قال روبيرتو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب حقًا فكرة العودة لمركزي كلاعب وسط، لكن المشكلة هي وجود أكثر من لاعب في هذا المركز.. أنا طموح، وسأتمسك بفرصتي أينما قرر المدرب إشراكي".

وتابع: "عودتي لخط الوسط خبر جيد، لكن إذا لعبت.. إذا لم ألعب، ليس له قيمة".

وأكد أنه غير قلق فيما يتعلق بالمنافسة في خط الوسط، قائلًا: "من الجيد التنافس مع الأفضل.. أفضل اللاعبين في العالم هنا في برشلونة، لكن من يلعب 11 فقط".

وواصل: "سأعمل على حجز مكاني في الفريق.. علينا جميعًا الكفاح، من أجل أن نكون أفضل من العام الماضي".

وأشاد روبيرتو بزميله الجديد، فرينكي دي يونج، قائلا: "إنه يتأقلم جيدًا، فقد رأيناه جميعًا العام الماضي على مستوى عال مع أياكس.. من السهل اللعب إلى جانبه، هذا من دواعي سروري، هو وكارلوس ألينيا".
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