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ليفربول يعلن عن موعد عودة محمد صلاح للتدريبات

السبت 27/يوليه/2019 - 09:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة النجم المصري محمد صلاح لتدريبات الريدز، في إطار الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن ليفربول منذ المشاركة في مباراة كأس أمم إفريقيا 2019 ، بعدما ودع البطولة مع الفراعنة من دور الـ16 .

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن محمد صلاح، ومعه ثنائي منتخب البرازيل روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر سيكونون حاضرين في تدريبات ليفربول يوم الإثنين المقبل.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليون يوم 31 يوليو الجاري، في آخر مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، قبل مواجهة بطل الدوري مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية يوم 4 أغسطس.

ونجح ليفربول الموسم الماضي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بالفوز عليه 2-0
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