محمد الباز: تحويلات المصريين استخدمت كأداة في الحرب ضد مصر

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنفوجراف يوضح رحلة الجنيه المصري من ثاني أسوأ عملة لثاني أفضل عملة.

وبحسب الإنفوجراف، فإن العملة تحسنت لأربعة أسباب تحسن صافي الاحتياطات الدولية، وارتفاع حصيلة الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عجز الحساب الجاري.

وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن تحويلات المصريين في الخارج كانت أداة في الحرب ضد مصر، لأنه كان هناك محاولات من الإخوان لإدخال الأموال بطرق غير شرعية، للإضرار باقتصاد الدولة.

وأبرز الإنفوجراف، أهم المؤشرات التي ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري، وقد جاء في مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية، ليصل إلى 44,4 مليار دولار في يونيو 2019، مقارنة بــ 20.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2015.