سعادة مزدوجة لكونتي بعد مواجهة سان جيرمان

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، رضاه عن فوز فريقه الودي اليوم، السبت، على باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا بهذه النتيجة، وكذلك بالطريقة التي لعبنا بها".



وأوضح: "بذلنا مجهودًا كبيرًا خلال المباراة، ولا أعتقد أننا كنا نستحق الخسارة بالنظر إلى أدائنا".



وأضاف: "مازلت أرى ضرورة التدعيم في بعض المراكز هذا الصيف".



وتابع: "لقد هاجمنا بشكل جيد، ودافعنا جيدًا أيضًا، لكن المهم بالنسبة لي هو رغبة اللاعبين في رفع مستواهم أكثر قبل بداية الموسم".



وعن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، علق كونتي قائلًا: "لقد ضغطنا بشكل قوي حتى نهاية المباراة، وهذا ما يجب أن نفعله دائمًا".



وتابع: "علينا دائمًا أن نضغط لتحقيق الفوز حتى في المباريات الودية".



وأتم: "أنا سعيد بما رأيته اليوم، سكننا سنعمل من أجل التطور أكثر".

