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نجم الوحدة الإماراتى بديل خالد بوطيب فى الزمالك
السبت 27/يوليه/2019 - 09:06 م
خالد بوطيب
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دخل مسئولو نادي الزمالك، في خط المفاوضات بشكل قوي مع المغربي مراد باتنة للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.
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