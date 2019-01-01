السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

طريقة جديدة للتنبؤ بأمراض القلب من ضغط الدم

السبت 27/يوليه/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
يتكوّن قياس ضغط الدم من رقمين، ولفترة من الوقت أعطت البروتوكولات الطبية أهمية للرقم الأعلى الذي يسمّى "ضغط الدم الانقباضي"، لكن وفقًا لنتائج أبحاث جديدة تبين أن لضغط الدم الانبساطي (الرقم الأدنى) تأثير كبير على مخاطر الإصابة بالأزمة والسكتة القلبية، وأن ارتفاعه عن 80 يعتبر مؤشرًا على زيادة خطر الإصابة بأزمة قلبية خلال 8 سنوات.

ويعتبر قياس الضغط المثالي ما يقل عن 12080، وعندما تتراوح القراءة بين 120 و129 مع بقاء الضغط الانبساطي 80 أو أقل يكون ضغط الدم قد ارتفع، أما إذا كانت القراءة أكثر من 13080 فتوصف الحالة بأنها ارتفاع في ضغط الدم.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة هارفارد ومستشفى بريغهام تبين وجود صلة قوية بين الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية وبين ارتفاع ضغط الدم الانبساطي لأكثر من 80.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "نيوإنغلاند جورنال أوف ميديسن"، وأظهرت أن التهوين من تأثير ضغط الدم الانبساطي يمنع من التنبؤ بمخاطر تطور مشكلة الضغط إلى أزمة قلبية.

وتمتاز الدراسة الجديدة بأنها اعتمدت على مراجعة 36 مليون قراءة لضغط الدم تمت لـ 1.3 مليون شخص، وتوصلت إلى أن ضغط الدم الانبساطي هو المقياس الأهم في التنبؤ بمخاطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات الـ 8 التالية لقياس الضغط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ 42 دقيقة

"طريق المستقبل".. الشباب يتحدثون عن طموحات مؤتمرهم السابع

منذ حوالي 14 ساعة

تونس تودع الرئيس.. جنازة وطنية للباجى قايد السبسى بحضور زعماء العالم

منذ يوم

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ حوالي 21 ساعة

رفع 12 فئة جديدة من البطاقات التموينية

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

"طريق المستقبل".. الشباب يتحدثون عن طموحات مؤتمرهم السابع

"قتلها وهرب".. عريس يتخلص من زوجته بعد 24 ساعة من زفافهما

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

ستوديو

محمد الباز: تحويلات المصريين استخدمت كأداة في الحرب ضد مصر

طليقة وائل كفوري تكشف تفاصيل تعنيفه لها ودخولها المستشفى

شاهد.. رسالة أحمد الأحمر لشباب اليد بعد الهزيمة أمام فرنسا

علي المعرفي: اتفقنا مع wwe على إقامة "ريسلمانيا" نهاية العام

ads

رياضة

وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

سيرجي روبيرتو يرحب بمركزه الأصلي رغم الزحام

سعادة مزدوجة لكونتي بعد مواجهة سان جيرمان

نجم الوحدة الإماراتى بديل خالد بوطيب فى الزمالك

الرئيس نيوز

غدا.. عزاء فاروق الفيشاوي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد

بوتين يغوص على عمق 50 مترا تحت الماء لمدة نصف ساعة

مباحث طنطا تكشف سر الجثة المتحللة في فيلا "النني"

خبير سوداني: فض الاعتصام ورطة للجميع.. والجماهير بدأ صبرها ينفد

منوعات

موجة الحر تصل دول شمال أوروبا

"حمام الوحل".. نشاط رائج على شواطئ بلغاريا

الكبسولة الفضائية دراجون التابعة لسبيس إكس تصل إلى محطة الفضاء الدولية

مكافأة لإنجاب "ذكور" فى قرية بجمهورية التشيك

كشكول

انطلاق الفوج الثاني لمعسكر المتميزات رياضياً

دراسة: منتجات التنظيف المنزلية تزيد من وزن الأطفال

"عقل" يتابع تدريب معلمي الأول الابتدائي على المنظومة الجديدة

لطلاب الثانوية الأزهرية "علمي".. الكليات المتاحة للحاصلين على 70 حتى75%

إسلام سياسي

وجدي غنيم يكفر "السبسي" ويصف منتقديه بـ"الذُباب"

إخواني منشق: الإخوان فضلوا 80 سنة يضحكوا علي الناس باسم الإسلام

أحزاب أوروبية تناقش إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

داعية سلفي ينفى تأسيس "حزب النور" ميليشيات مسلحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة "العجوز الذى كان يقرأ الروايات الغرامية" بالإسكندرية

سفر الروح

رحلة عبر الزمان

أكبر همى

صفحتنا ع الفيس بوك