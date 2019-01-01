حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط مهنية ثقيلة ومزعجة، ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.

عاطفيًا: كن دقيقًا إلى أقصى حد في كلامك مع الحبيب، وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.

صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.