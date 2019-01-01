حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: انطلاقة يوم جيد يعطيك إشارة أو ضؤ أخضر كي تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة أسبوع إيجابي ناجح داعم وممتاز ومهم جدًا.

عاطفيًا: تراوح الأمور مكانها بينك وبين الشريك ثم تتبدل فجأة، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.

صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.