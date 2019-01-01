حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد، قالت:

مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم، وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.

عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.

صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.