حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأحد، وفيما يخص برج العذراء، قالت:

مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم أو الإساءة.

عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب حتى لا يبتعد عنك، فأنت لا تستطيع أن تستغنى عنه.

صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.