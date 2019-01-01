مسئولو وعمال «رودس»: نبنى مدينة متكاملة فى قلب العاصمة الجديدة

المشروع يشمل 3850 شقة و360 فيلا.. وتسليم 1500 وحدة سكنية نهاية العام الجارى

وواصل: «سيحتوى النادى الصحى على SPA عالمى للسيدات وآخر للرجال وجاكوزى ومغطس بارد وساخن وساونا وحمام بخار وحمام مغربى وغرف مساج ومركز تجميل وجيم وحمام سباحة ساخن وبارد وحضانة وملاعب وملاهى للأطفال».









يضم أول «بحيرة متحركة» للتنقل والتنزه.. وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية لتوفير الأمان للسكان





قال مالكو ومهندسو وعمال مشروع «رودس» الذى يعد أكبر «كمبوند» داخل «الحى السكنى» فى العاصمة الإدارية الجديدة وتنفذه شركة «حدائق بلازا» للاستثمار العقارى، إن مشروع العاصمة الإدارية يعيد كتابة تاريخ مصر من جديد، فى ظل ما يتسم به من ضخامة وتأثير.وأعرب المشرفون على تنفيذ كمبوند «رودس»، فى حديثهم مع «الدستور»، عن رضاهم بما يتحقق من إنجاز فى المشروع، مشيرين إلى توفيره أكثر من ٤ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحجم استثمارات يصل إلى ٥ مليارات جنيه.أشاد المهندس نافع عبدالهادى، الرئيس التنفيذى لشركة «حدائق بلازا» المنفذة لمشروع كمبوند «رودس»، بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بـ«العبقرى»، فى ظل ما يتميز به هذا المشروع القومى من حجم ضخم، من حيث المساحة والاستثمارات والتأثير.وقال «عبدالهادى» إن مشروع «رودس» هو مدينة متكاملة فى شكل «كمبوند»، لذا يعد من أكثر المشروعات مبيعًا فى العاصمة الإدارية؛ نظرًا لموقعه المتميز والخدمات المقدمة فيه، فضلًا عن توافر عوامل الجذب مقارنة بالمنافسين الآخرين.وكشف عن عزم الشركة تسليم ١٥٠٠ وحدة سكنية من كمبوند «رودس» بنهاية العام الجارى، مع تسليم ٢٧٠٠ وحدة أخرى بنهاية ٢٠٢٠.وذكر أن «رودس» يقع فى قلب العاصمة الإدارية، داخل حى «R7»، ويتميز بإطلالة متميزة على حى السفارات مباشرة، وعلى بعد ٣ دقائق من حى الوزارات وفندق الماسة والأوبرا ودار المعارض، قائلًا: «إن موقعه فريد، فهو يقع على أهم وأكبر شوارع العاصمة الإدارية».وأضاف «رودس سيصبح أكثر الأحياء السكنية تميزًا، خاصة أنه يضم شققًا وفيلات متميزة وخدمات شاملة، نظرًا لإقامته على مساحة ١٠٠ فدان، ويشهد ضخ استثمارات بقيمة ٥ مليارات جنيه».وأوضح: «يتضمن المشروع ٣٨٥٠ شقة و٣٦٠ فيلا متنوعة ومولًا تجاريًا بمسطح ٣٢ ألف متر بمساحات مختلفة، كما يضم مجموعة من نافورات المياه الذكية بخلاف بحيرة مائية متحركة بطول ٢١٠٠ متر، ومنطقة ألعاب للأطفال وناد رياضى على مساحة ٣٥ ألف متر، وناد صحى للرجال وآخر للسيدات، ومسجد كبير وحضانة ومناطق ترفيهية».وكشف عن أن المشروع يوفر عمالة مباشرة تصل إلى ٢٠٠٠ عامل، كما يضم أيضًا عمالة غير مباشرة تصل لأكثر من هذا الرقم، بالإضافة إلى حجم استثمارات فى المول التجارى يصل إلى مليار جنيه، فيما تبلغ استثمارات النادى نحو ٢٥٠ مليون جنيه لاستيعاب عدد أعضاء يصل إلى ١٠ آلاف عضو.وذكر أنه تم تنفيذ أكثر من ٥٠٪ من المشروع، من خلال الاستعانة بـ١٤٠ معدة تعمل على مدار اليوم فى ٣ ورديات، بالإضافة إلى وجود مصنع للطوب داخل المشروع لعمل الطوب الخرسانى المستخدم فى «البدرونات» أثناء وضع الخرسانة، مشيرًا إلى أن القوة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ١٥٠ ألف طوبة يوميًا.أما المهندس إسلام نافع، نائب مدير المشروع، فأكد أن القائمين على «رودس» من مهندسين واستشاريين وعاملين يحملون خبرات تؤهلهم لتسليم المشروع فى موعده المحدد، رغم الحجم الضخم الذى يتسم به هذا المشروع. وقال «نافع»: «نجحنا فى توفير كل مستلزمات عملية البناء من طوب وأسمنت وحديد، بالإضافة إلى وجود مصنعين للطوب والأسمنت، ما قلل من التكلفة والوقت، وجعل المشروع يعمل على مدار ٢٤ ساعة».وذكر أن نادى «رودس» هو ناد أوليمبى مؤهل لاستضافة مسابقات أوليمبية عالمية، ويقام على مساحة ٣٥ ألف متر، ويضم ملاعب كرة قدم وسلة وطائرة ويد واسكواش وتنس وحمام سباحة أوليمبيًا وحمامًا مغلقًا للسيدات وآخر للأطفال بخلاف مسطحات خضراء تصل إلى نحو ١٠ آلاف متر.وأضاف: «يضم النادى أيضًا ملاهى أطفال وقاعة احتفالات ومطاعم وكافيهات متنوعة، و٤٠ محلًا متنوعة الخدمات وصالة جيم وناديًا صحيًا للسيدات وآخر للرجال وناديًا اجتماعيًا وقاعة سينما ومبنى إداريًا وقاعة بنج بونج وصالة بلياردو».قال المهندس أحمد مطاوع، مدير مشروع «رودس»، إن المشروع يتضمن نموذجًا فريدًا لتنفيذ البحيرات، يتمثل فى «البحيرة المتحركة» التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، ويجرى تنفيذها بغرض إتاحة التنقل والتنزه المجانى للسكان داخل الكمبوند.وأوضح: «البحيرة المتحركة عبارة عن مجرى مائى دائرى بطول ٢١٠٠ متر داخل الكمبوند، وتتدفق فيه المياه بالدفع الميكانيكى بانسيابية فى اتجاه واحد، ما يمكن قاطنى الكمبوند من التنزه والتحرك بمراكب شراعية خلاله، ولدينا أيضا بحيرات صناعية داخلية فى منتصف المدينة بأعماق تتراوح بين ٣ و٤ أمتار».وأضاف: «يضم المشروع أيضًا مولًا تجاريًا على مساحة ٣٢ ألف متر، ويقع على واجهتين مطلتين على أكبر شوارع العاصمة فى منطقة R7، ويحمل إطلالة مباشرة على حى السفارات»، مشيرًا إلى أن المول يضم أكثر من ٢٨٠ محلًا متنوعة لأشهر الماركات العالمية، ويضم كذلك منطقة للمطاعم والكافيهات ومركزًا طبيًا متكاملًا لجميع التخصصات، بالإضافة إلى قاعة سينما ومسرح وملاهى أطفال».وواصل: «المول يرتفع ٣ أدوار فوق الأرض ويضم دورين تحت الأرض لجراجات تستوعب أكثر من ١٢٠٠ سيارة، ويتسم بالتصميم الرائع والفريد كونه محاطًا بمجموعة من الحدائق الرائعة، ويطل مباشرة على البحيرة المتحركة».وعن عوامل الأمان بالمشروع، قال: «جميع المساحات مغطاة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب التواجد الدائم لرجال الأمن المدربين، فضلًا عن وجود بوابات تعمل بنظام إلكترونى غير قابل للاختراق».وكشف المهندس إبراهيم سلمان، استشارى تنفيذ مشروع الكهرباء بكمبوند «رودس»، عن أن المشروع بالكامل يعد فريدًا من نوعه فى التصميم والتنفيذ، خاصة أنه يجرى فيه استخدام الطاقة الشمسية بجميع الوحدات مع وضع محطات لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح العمارات وإعادة ضخ الفائض من الكهرباء المولدة إلى وزارة الكهرباء عبر شبكة التوزيع.وأضاف: «نظام الكهرباء فى رودس يضمن تنفيذ مشروع على أعلى مستوى تقنى، فى ظل إنشاء المحولات بعيدًا عن المبانى، والاعتماد على استخدام الألواح الشمسية من أجل توفير الكهرباء بنسبة ٢٠٪ من احتياجات الكمبوند، الأمر الذى يجعله قادرًا على تزويد المناطق المجاورة بالطاقة، كما هو متعارف عليه بعدد من الدول المتقدمة بالعالم».وعن المواد المستخدمة بالبناء، قال أحمد محمود، المهندس المسئول عن محطة الخرسانة: «نملك محطة خاصة للخرسانة، ونستخدم فى المشروع مواد خام من أجود الأنواع، والمواد تمر بمراحل مختلفة من الاختبارات، خاصة مواد الأسمنت والسن والرمل والمياه، حتى نضمن كونها مطابقة للجودة والمواصفات المطلوبة».وأضاف: «نستخدم رمالًا من أجود الأنواع، خالية من الشوائب بنسبة ١٠٠٪، كما نستخدم مادة السن المتميزة المستخرجة من منطقة جبل عتاقة، وتصل القدرات الإنتاجية لمحطة الخرسانة بين ١٢٠ و١٣٠ مترًا فى الساعة، ولدينا ١٠ عربات لنقلها، ما يسهل إنجاز المشروع».وقال الحاج سعد، رئيس العمال بالمشروع، إن الشركة وفرت كل الاحتياجات والخدمات للعاملين بـ«رودس» من أجل العمل على مدار الساعة، مشيدًا بالمشروع الذى وفر فرصًا كبيرة للعمالة، خاصة بين الحدادين والنجارين وعمال البناء.وأشار إلى أنه يشرف على نحو ١٥٠ نجارًا و١٧٠ حدادًا، يعملون جميعًا على تنفيذ هذا المشروع الهائل، دون أى مشكلات.فيما قال طارق عبدالعال، الذى يعمل حدادًا، إن الشركة المنفذة جعلت الأحوال المعيشية للعاملين بالمشروع من أفضل ما يكون، مشيدًا بما توفره الشركة من مسكن ومأكل للعاملين منذ بدء العمل.وأضاف: «يصل متوسط رواتب العمل إلى نحو ٥ آلاف جنيه شهريًا، نحصل على إجازات أسبوعية، وبحمد الله، لا توجد لدينا حوادث منذ بدء العمل، والمهندسون يعاملون جميع العمال بشكل جيد، ما ينعكس على حالتنا النفسية ورغبتنا فى تنفيذ العمل على أكمل وجه».