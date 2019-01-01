تصريح مثير من إنييستا بشأن قرار رحيله عن برشلونة

أكد الاسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة الاسباني السابق انه غير نادم على الرحيل عن الفريق الكتالوني و الذهاب للعب في الدوري الياباني رفقة فيسيل كوبي.



وواجه الرسام انييستا فريقه السابق ظهر اليوم السبت في لقاء ودي في كأس راكوتين و فاز البارسا بالمباراة بهدفين دون رد .



وقال إنييستا في تصريحات صحفية عقب اللقاء : لا أشعر بالندم على فراقي لبرشلونة ، قرار الرحيل اتخذته و أصبح جزء من الماضي و الآن أعيش تجربة جديدة و متعة من نوع آخر مع فيسيل كوبي .



وأضاف مفيدا : تغمرني السعادة لرؤية برشلونة هنا في اليابان ، استمتعت بالمباراة بالطبع و كان لقاءا جيدا و كان من الممتع رؤية زملائي القدامى.



واستطرد الرسام : لم أكن لأحتفل لو سجلت هدفا في مرمى برشلونة ، لقد حاولت بالفعل أن أزور الشباك لكني لم أنجح في ذلك .