تصريح مثير من إنييستا بشأن قرار رحيله عن برشلونة
السبت 27/يوليه/2019 - 08:46 م
وكالاتطباعة
أكد الاسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة الاسباني السابق انه غير نادم على الرحيل عن الفريق الكتالوني و الذهاب للعب في الدوري الياباني رفقة فيسيل كوبي.
وواجه الرسام انييستا فريقه السابق ظهر اليوم السبت في لقاء ودي في كأس راكوتين و فاز البارسا بالمباراة بهدفين دون رد .
وقال إنييستا في تصريحات صحفية عقب اللقاء : لا أشعر بالندم على فراقي لبرشلونة ، قرار الرحيل اتخذته و أصبح جزء من الماضي و الآن أعيش تجربة جديدة و متعة من نوع آخر مع فيسيل كوبي .
وأضاف مفيدا : تغمرني السعادة لرؤية برشلونة هنا في اليابان ، استمتعت بالمباراة بالطبع و كان لقاءا جيدا و كان من الممتع رؤية زملائي القدامى.
واستطرد الرسام : لم أكن لأحتفل لو سجلت هدفا في مرمى برشلونة ، لقد حاولت بالفعل أن أزور الشباك لكني لم أنجح في ذلك .
وواجه الرسام انييستا فريقه السابق ظهر اليوم السبت في لقاء ودي في كأس راكوتين و فاز البارسا بالمباراة بهدفين دون رد .
وقال إنييستا في تصريحات صحفية عقب اللقاء : لا أشعر بالندم على فراقي لبرشلونة ، قرار الرحيل اتخذته و أصبح جزء من الماضي و الآن أعيش تجربة جديدة و متعة من نوع آخر مع فيسيل كوبي .
وأضاف مفيدا : تغمرني السعادة لرؤية برشلونة هنا في اليابان ، استمتعت بالمباراة بالطبع و كان لقاءا جيدا و كان من الممتع رؤية زملائي القدامى.
واستطرد الرسام : لم أكن لأحتفل لو سجلت هدفا في مرمى برشلونة ، لقد حاولت بالفعل أن أزور الشباك لكني لم أنجح في ذلك .