حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج العقرب قالت:-

مهنيًا: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجابًا، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك.

عاطفيًا: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم.

صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات عشوائيًا وبدون استشارة الطبيب.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



