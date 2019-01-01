"طريق المستقبل".. الشباب يتحدثون عن طموحات مؤتمرهم السابع

ومع اقتراب انعقاد المؤتمر، تحاور «الدستور» عددًا من الشباب حول النسخة المقبلة، وأبرز القضايا المطروحة خلال الجلسات، وتوقعاتهم لما ستسفر عنه الفعاليات.





أحمد صبرى: التوصيات تتحقق كاملة على أرض الواقع

■ بداية.. كيف استفاد الشباب من المؤتمرات على مدار ٣ سنوات؟

■ ما رؤيتك لما تضمنته أجندة المؤتمر؟

■ كيف تنظر لانعقاد المؤتمر بالعاصمة الجديدة؟

محمود عز: يخلق منصة حوار.. ويعكس صدق القيادة فى مواجهة التحديات

■ بداية.. ما دلالة اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة مؤتمر الشباب المقبل؟

■ ما أهم القضايا التى ستطرح على أجندة المؤتمر؟

■ هل نجحت المؤتمرات السابقة فى تنفيذ توصياتها على أرض الواقع؟

■ كيف رأيت تعامل الرئيس مع الشباب المصريين؟

سيد رمزى: الإرهاب على رأس القضايا المطروحة للنقاش

■ ما تصورك لأجندة مؤتمر الشباب المقبل؟

■ ما القضايا التى تقترح عرضها خلال الحدث؟

■ هل هناك رسالة وراء إقامته بالعاصمة الإدارية؟

■ كيف تساعد الدولة شريحة الشباب؟

ماجد طلعت: فرصة للتوعية بمبادرة «حياة كريمة» وجهود الدولة للقضاء على الفقر

■ بداية.. كيف ترى حرص الدولة على انعقاد مؤتمرات الشباب؟

■ فى تقديرك.. كيف يستقبل الشباب انعقاد هذه المؤتمرات؟

■ هل تنجح مثل هذه الفعاليات فى تحقيق المستهدف منها؟

■ ما رأيك فيما تتضمنه أجندة المؤتمر السابع؟

يشهد المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذى سيقام فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى ٣٠ و٣١ يوليو الجارى، مشاركة شباب من الجامعات، والأحزاب، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعين والمبتكرين، إلى جانب آخرين يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر.ويعد المؤتمر فرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، خاصة فى ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على حضوره، وتشهد النسخة المقبلة تنوعًا فى أجندة الحوار لتناقش القضايا الوطنية بصيغة أكثر نضجًا عن سابقتها فى المؤتمرات.قال أحمد صبرى، أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن مؤتمرات الشباب حلقة وصل بين الشباب من جهة والرئيس والحكومة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن النسخة السابعة ستشهد العديد من الجلسات الحوارية عن المبادرات التى أطلقتها الدولة خلال الشهور الماضية وعلى رأسها «حياة كريمة». وأضاف «صبرى» أن انعقاد المؤتمر فى العاصمة الجديدة يُعد دليلًا على نهضة الدولة وأنها فى طريقها الصحيح، لافتًا إلى أن العام الجارى شهد العديد من الإنجازات.- مؤتمرات الشباب حلقة الوصل مع رئيس الجمهورية والحكومة، وعلى مدار ما يقرب من ٣ سنوات شهدنا نتائج فعالة جدًا، وتم تنفيذ توصيات المؤتمرات التى عُقدت، ولمسنا على أرض الواقع نتائج مذهلة، كما أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة للتواصل مع جميع قيادات الدولة.والتوصيات نتاج لورش عمل ولقاءات ونقاشات يتم عقدها مع الشباب، فيتم تبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا التى تهمهم، كما أن الهدف الأساسى من المؤتمرات هو التفاعل مع الحكومة، وذلك نابع من حرص الرئيس السيسى على حضور فعاليات الورش واللقاءات والاستماع للشباب وأسئلتهم والرد عليها.- أجندة المؤتمر لم تُطرح بالكامل بعد، ولكن سيكون من ضمنها عرض لمبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس فى بداية العام الجارى ووجه الحكومة بتنفيذها. وأتوقع أن يكون هناك عرض للمبادرات التى تم إطلاقها خلال الـ٦ أشهر الماضية فى الجوانب المختلفة الصحية والاجتماعية، وأعتقد أن العدالة الاجتماعية عنصر مهم جدًا ولاحظنا ذلك من خلال اهتمام الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، وتم تنفيذه مع بداية السنة المالية. كما تم تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع الخطوات السابقة، وأصبحت الحكومة قادرة على ضبط الأسعار وضبط الأسواق، وهناك نتائج لتحسن الاقتصاد المصرى ومنها أن الجنيه أصبح ثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، لذا يجب على المصريين التماسك واستكمال المسيرة.- اختيار العاصمة الإدارية أكبر دلالة على إنجازات الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة، وأيضا يعد دليلًا على حجم المشروعات التى نفذتها الدولة. فى بداية العام شهدنا افتتاح الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم، وفى نصف العام نعقد المؤتمر الوطنى للشباب، ما يعد رسالة للعالم أجمع وللمصريين خاصة بأن مصر تغيرت وأصبحت تسير فى اتجاهها للأفضل وللأمام دائمًا.قال محمود عز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب «الجيل»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلق «منصة حوار» بينه وبين الشباب من خلال المؤتمرات الشبابية المتعددة التى نجحت فى منح الشباب الأمل فى المستقبل.وأضاف «عز» أن إقامة المؤتمر فى العاصمة الجديدة سيكشف لضيوفه عن الإنجاز الذى تحقق بهذه المدينة التى أقيمت فى وقت قياسى، إلى جانب مساعدته فى نقل الصورة الحقيقية لما تقوم به الدولة من أجل تنفيذ خطط التنمية.- الدولة تريد بهذه الخطوة أن تظهر للشباب حقيقة ما حدث على الأرض خلال السنوات القليلة الماضية، فالعاصمة الإدارية تم إنشاؤها فى وقت قياسى وبأيادٍ مصرية عملت ليلًا ونهارًا من أجل تحقيق حلم جميع المواطنين فى تأسيس عاصمة حديثة.وهذا الإنجاز سيكشف لضيوف المؤتمر حقيقة كون الدولة تعمل بجد فى مختلف المجالات من أجل تنفيذ خطط التنمية، كما أنه يمثل فرصة جيدة ليرى الشباب عبره العاصمة الإدارية الجديدة بكل خدماتها ومنشآتها على أرض الواقع، ما يزيد من الثقة المتبادلة بينهم وبين الدولة وقيادتها، ويسهم فى نقل الصورة الحقيقية عما يحدث إلى زملائهم فى الجامعات وأهاليهم فى مختلف المحافظات.- المؤتمرات التى تنظمها القيادة السياسية بصفة دورية تهتم عادة بفتح مناقشات حول كل ما يتعلق بالشباب من تعليم وصحة وأمن واستقرار، وتبحث فى كيفية معاونتهم وتدريبهم على إدارة الدولة وتولى المناصب القيادية فى المستقبل.كما أن المؤتمرات تهتم أيضا بمناقشة التحديات التى تواجه الشباب فى الوقت الحالى، سواء فيما يخص البطالة أو زيادة الأسعار أو تحديات إيجاد السكن المناسب، بالإضافة إلى استعراض خطط الدولة للنهوض بالتعليم والبحث العلمى فى مصر، لما لذلك من أهمية فى صناعة المستقبل.- بالتأكيد.. فكل مؤتمر كان يخرج بمجموعة من التوصيات عبر ورش العمل التى تنظم خلال فعالياته وأثناء مناقشة محاوره، وكلها يجرى تنفيذه على أرض الواقع من قبل الوزراء والمسئولين المعنيين فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية كل مؤتمر. وهذا التنفيذ هو ما منح الشباب الأمل فى المستقبل وجعلهم يستجيبون لهذه المؤتمرات، بعدما لمسوا صدق القيادة السياسية وحرصها على بناء جيل واعد من الشباب تقوم علاقته بالنظام السياسى على المصارحة والحديث عن المشكلات الحقيقية تمهيدًا لوضع حلول لها.- الرئيس السيسى خلق عبر هذه المؤتمرات منصة حوار مفتوحة مع الشباب وسمح لهم بعرض التحديات التى تواجههم ومناقشة المشكلات التى يتعرضون لها فى حياتهم، كما ساعدهم على فتح قنوات اتصال مختلفة مع الشباب فى أكثر من دولة للاستفادة من خبراتهم وثقافاتهم عبر المنتديات العالمية. وكل ذلك ساعد على خلق حالة من الثقة بين الشباب والقيادة السياسية بعدما لمس الشباب حالة التعاون من رئيس الدولة نفسه، وحرصه الدائم على حضور جميع الفعاليات وإقامة حوار بناء يقوم على الشفافية والمصارحة ومناقشة السلبيات قبل الإيجابيات.توقع سيد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تناقش النسخة السابعة من منتدى الشباب قضية الإرهاب بشكل خاص مع التركيز على المشكلات التى تواجه الفئات الشبابية، مشيرًا إلى أن اختيار العاصمة الإدارية مكانًا لإقامة المؤتمر رسالة قوية بأن المدينة أصبحت جاهزة لاستضافة الفعاليات الكبرى.- المؤتمر سيشهد طرح المشكلات التى تواجه الوطن وشريحة الشباب بشكل خاص، كما سيناقش موضوعات تخص الشأنين المصرى والخارجى، وسيتحدث الشباب عن أنفسهم وسيعرضون تطلعاتهم وطموحاتهم ورؤاهم للمستقبل.- الإرهاب وكيفية مواجهته، وهناك ضرورة لفتح حوار بين الدولة والشباب حول هذه القضية، لأنها تمس الأمن القومى للبلاد، كما أن شهداء القوات المسلحة الذين يستشهدون فى سيناء وهم يحاربون الجماعات الإرهابية أغلبهم من الشباب.كما أقترح أيضًا طرح قضايا التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد وجذب الاستثمارات، إلى جانب الحديث عن تطوير الإدارات وتوفير المهارات اللازمة لذلك، وتحسين بيئة الأعمال وغيرها.- اختيار العاصمة الإدارية رسالة قوية بأنها أصبحت مدينة جاهزة لاستضافة الفعاليات الضخمة، خاصة أن الوقت الذى استغرقه إنشاؤها وتجهيزها ليس كبيرًا، كما أنه رسالة بأن مستقبل البلاد والإدارة الحديثة مرتبطان بالعاصمة الجديدة، ومرتبطان أيضًا بالشباب، فالدولة المصرية تريد أن تتباهى بشبابها أمام العالم.كما أن اختيارها فرصة لترويج الاستثمارات بالعاصمة الجديدة، ورسالة بأن المدينة أصبحت متاحة وجاهزة لاستقبال المستثمرين، كما أن الفعاليات وما تصاحبها من أنشطة، ستروج للمقاصد السياحية فى مصر.- الدولة المصرية تلبى جزءًا كبيرًا من احتياجات الشباب، لكن هناك قدرًا ومستوى معينًا من الإمكانيات والقدرات التى لا تستطيع تخطيها، ومع ذلك فهى تحرص على إنشاء العديد من المشروعات العملاقة، التى توفر فرص عمل كبيرة لسد متطلبات واحتياجات الشباب المصريين، وتوفر مناخًا مستقرًا يستطيعون من خلاله بناء أسر سليمة.قال ماجد طلعت، أمين التدريب والتثقيف السياسى بحزب الحرية المصرى، إن المؤتمرات الوطنية للشباب أصبحت حدثًا ينتظره جميع الشباب للمساهمة بآرائهم وأفكارهم فى علاج القضايا التى تؤثر على مستقبل البلاد. وأضاف «طلعت» أن هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير فى التواصل مع الشباب، مشيدًا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على حضور جميع فعالياتها، ما منح هذه اللقاءات أهمية كبرى.- الرئيس حريص بشكل دائم على التواصل المستمر مع الشباب وتوسيع دائرة اللقاءات لتشمل كل الأطياف، وهو أمر لم نره من قبل، فقد كنا نعانى من عدم التواصل مع الشباب بشكل كامل.وهذا المؤتمر يؤكد حرص الرئيس على تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم، وهو ما ظهر من خلال البرامج المختلفة، مثل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، كما أنه يحمل رسالة للعالم توضح رغبة القيادة السياسية المصرية فى الاستماع للشباب والتشاور معهم ومناقشة كل القضايا.- مؤتمرات الشباب هى حدث ينتظره الشباب المصريون كى يشاركوا بأفكارهم ورؤيتهم فى كل الموضوعات التى تخصه بحضور قيادات الدولة، كما أنه يسهل التواصل بينهم وبين هذه القيادات بشكل مباشر، ودون حواجز أو قيود، فى إطار الحوار الوطنى البناء، الذى يسهم فى علاج كثير من القضايا التى تؤثر على مستقبل البلاد.وهذا المؤتمر هو جزء من سلسلة اللقاءات بين القيادة والشباب المصريين، بل وشباب العالم وإفريقيا للحديث والتشاور حول مختلف القضايا والبرامج، كما حدث فى منتدى العالم وملتقى الشباب الإفريقى.- بالطبع، فالمؤتمرات ساعدت على التواصل بين الشباب والقيادة السياسية بشكل كبير، فى ظل حضور الرئيس السيسى فعالياتها، وهو ما يؤكد حرصه على مواصلة الحوار مع الشباب من مختلف القطاعات، كما أن هذا التواجد المستمر منح المنتديات والمؤتمرات أهمية سياسية وشعبية، وكشف عن رغبة قيادات الدولة فى الاستماع للشباب وأفكارهم.- أجندة المؤتمر السابع تهتم بمبادرة «حياة كريمة»، التى كشفت عن رغبة الدولة وقيادتها فى القضاء على الفقر وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين، وأكدت أهمية التعاون بين الدولة وأجهزتها والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية، لذا يمثل المؤتمر فرصة للتوعية بها وبفعالياتها. كما أن اختيار العاصمة الإدارية لاستضافة المؤتمر يعد فرصة عظيمة لكل الشباب المشاركين، للتعرف على إنجازات الدولة على أرض الواقع، ورؤية الجهد المبذول من أجل إنشاء عاصمة جديدة للدولة المصرية تليق بها وبشعبها.