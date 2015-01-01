محكمة نيجيرية توافق على تصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية

قال النائب العام النيجيري لرويترز اليوم السبت إن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.



ويقوم أعضاء الحركة الإسلامية الشيعية في نيجيريا بمسيرات في العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015 رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه.



وكثيرا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف. وقال متحدث باسم الحركة إن 20 على الأقل من أعضاء الحركة قتلوا في مظاهرات خلال الأيام الماضية.



وأكد النائب العام دايو اباتا في رسالة نصية عبر الهاتف أن محكمة اتحادية في أبوجا منحت الحكومة الإذن لحظر المنظمة.



وقال متحدث باسم الحركة إن الأعضاء لم يتلقوا أي إخطار رسمي لكنه قال إن المسيرات ستستمر.



وذكر مكتب زكزكي أن الخطط الرامية لحظر الحركة قائمة منذ عام 2015 مضيفا أن الحركة لم تتفاجأ بالإجراء.



وبوسع الحركة الطعن على الحكم.