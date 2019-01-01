وزيرالكهرباء: لم نخفف الأحمال عن المواطنين رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أعلى استهلاك للطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية وصل إلى 32 ألف ميجا وات بسبب ارتقاع درجات الحرارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الحكومة لم تقم بتخفيف أي أحمال خلال الفترة الماضية ولم تتأثر الخدمة رغم ارتفاع معدلات الاستهلاك، مضيفا: "أنا لا أقول إن كل الأمور وردية، أو أن كل المناطق لا تتأثر بانقطاعات، ولكن قد تكون هناك بعض إجراءات الصيانة والإصلاح التي تؤدي لانقطاع الكهرباء".

واستكمل أن هناك استقرار كبير في الطاقة الكهربائية واستمرارية التغذية بها لكل المستهلكين سواء كان صناعة أم منازل.