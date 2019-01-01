رادار بايرن ميونخ يرصد راموس البرتغالي

وضع بايرن ميونخ هدفًا جديدًا له في سوق الانتقالات، بتحركه نحو أحد المواهب في الملاعب البرتغالية.



وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن النادي البافاري يستهدف التعاقد مع جونسالو راموس، مهاجم بنفيكا، ليزاحم عدة أندية أوروبية على ضمه.



واقتحم البايرن السباق الذي يضم ليفربول الإنجليزي وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، على الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا.



وجذب راموس أنظار كشافي البايرن بعد تألقه مع منتخب البرتغال في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، هذا الصيف، خاصة بعد إحرازه ثلاثية "هاتريك" أمام أرمينيا في نصف النهائي.



وبدأ بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة محاولة جلب أكبر عدد من المواهب الشابة، بدلًا من إنفاق الكثير من الأموال على ضمهم مستقبلًا.



يذكر أن البايرن تعاقد هذا العام مع المهاجم الكندي ألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 18 عامًا، كما ضم الألماني يان فيات أرب، صاحب الـ18 عامًا.