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عالم

عاصفة قوية وإضراب يتسببان في فوضى ببرشلونة

السبت 27/يوليه/2019 - 08:37 م
جريدة الدستور
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تسببت عاصفة قوية وإضراب لموظفى وعمال الخدمات الأرضية في شركة ايبريا للطيران في حدوث مشاكل كبيرة في مطار إلبرات بمدينة برشلونة الإسبانية والمدينة برمتها.

وأعلنت شركة ايينا المشغلة للمطار أن الإضراب وحده تسبب في إلغاء 62 رحلة اليوم السبت وأضافت أنه سيتم إلغاء 73 رحلة أخرى غدا الأحد.

وتابعت الشركة أن الأكثر تضررا من هذا الإضراب كانت شركة فولينج، المملوكة لشركة ايبريا، والتي جرى إلغاء 122 رحلة لها، كما جرى إلغاء رحلات أخرى لشركات بريتيش ايروايز وتوركيش ايرلاينز.

ويطالب الموظفون والعمال المنظمون للإضراب المستمر لمدة يومين بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور بالنسبة لنحو 2700 عامل في شركة ايبريا في برشلونة.

وحسب البيانات الرسمية، فقد اضطرت إدارة المطار بسبب العاصفة العاتية ظهر اليوم إلى تعليق كامل لكل رحلات الوصول لمدة نصف ساعة وكل رحلات الإقلاع لمدة قاربت ساعة، واضطرت طائرة تابعة لشركة رايان اير قادمة من هامبورج إلى الهبوط في مدينة رويس على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب غرب
برشلونة، كما اضطرت العديد من الطائرات الأخرى إلى تغيير وجهتها.

وقد عاد الوضع إلى طبيعته بشكل بطيء اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وأدت العاصفة إلى فيضانات عديدة حسب ما ذكرته وسائل إعلام استنادا إلى الشرطة وقوات الإطفاء في برشلونة.

وذكرت هيئة الأرصاد الكتالونية أنه خلال نصف ساعة فقط سقطت الأمطار بما يعادل 42.8 لتر ماء لكل متر مربع، كما تسبب الرياح العاتية بسرعة وصلت إلى 60 كيلومتر في الساعة في اقتلاع العديد من الاشجار من جذورها.

وتلقت خدمة النجدة في برشلونة أكثر من 400 اتصال للاستغاثة وشهد الطريق السريع ايه بي7- تكدسا كبيرا للسيارات.
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