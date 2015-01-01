مقدونيا الشمالية تضبط 21 مهاجرا داخل غابة قرب حدود صربيا

أعلن متحدث باسم الشرطة في مقدونيا الشمالية، اليوم، ضبط 21 مهاجرا غير شرعي بعدما هرب سائق الحافلة التي كانت تقلهم بالقرب من الحدود مع صربيا.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قائد الحافلة ترك المهاجرين القادمين من العراق وسوريا وباكستان داخل إحدى الغابات وفر هاربا من دورية للشرطة، حيث مازال البحث جاريا لضبطه.



ومن المنتظر أن تقوم السلطات المقدونية الشمالية بترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لليونان، حيث جاؤوا منها في طريقهم إلى دول أوروبا الغنية عبر ما يسمى بـ "طريق البلقان" وذلك على الرغم من إغلاقه رسميا عام 2015.