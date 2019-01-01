حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 28 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط مهنية ثقيلة ومزعجة، ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.

عاطفيًا: كن دقيقًا إلى أقصى حد في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.

صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.



الثور

مهنيًا: أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل في العمل، وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على زيادة موردك المادي.

عاطفيًا: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنه أو يخلفك معه.

صحيًا: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار.



الجوزاء

مهنيًا: انطلاقة يوم جيد يعطيك اشارة او ضؤ اخضر كي تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة اسبوع ايجابي ناجح داعم وممتاز ومهم جدا

عاطفيًا: تراوح الأمور مكانها بينك وبين الشريك ثم تتبدل فجأة، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.

صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.



السرطان

مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.

عاطفيًا: لا تحاول بعد اليوم إرضاء الشريك أو إغراءه بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك يمكن أن له تكون انعكاسات سلبية لاحقًا.

صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.



الأسد

مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.

عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.

صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.



العذراء

مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة.

عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه.

صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.



الميزان

مهنيًا: يوم جيّد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك ليوم أفضل.

عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.

صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.



العقرب

مهنيًا: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجابًا، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك.

عاطفيًا: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم.

صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات عشوائيًا وبدون استشارة الطبيب.



القوس

مهنيًا: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها.

عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة.

صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.



الجدي

مهنيًا: تعيش يوما جيدا يعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة ويجعلك تتحكم بالظروف وتنجح في المفاوضات والمشاريع.

عاطفيًا: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.

صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.



الدلو

مهنيًا: يقرع الحظ بابك ويجعلك لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات فتجد التسهيلات أمامك.

عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.



الحوت

مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.

عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.

صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.