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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 28 يوليو 2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 02:18 ص
جاكلين عقيقي
جاكلين عقيقي
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يريحك هذا اليوم من ضغوط مهنية ثقيلة ومزعجة، ويزوّدك الشجاعة والجرأة والحيوية لتسوية المشاكل السابقة.
عاطفيًا: كن دقيقًا إلى أقصى حد في كلامك مع الحبيب وتوخَّ الحذر في طريقة نقاشك معه فهو حساس جدًا.
صحيًا: تستجيب لطلب أفراد العائلة بضرورة اتباع حمية لأنهم خائفون عليك كثيرًا.

الثور
مهنيًا: أحدهم يحاول أن يضع لك بعض العراقيل في العمل، وتبحث عن فرص جديدة تساعدك على زيادة موردك المادي.
عاطفيًا: اعط علاقتك بالحبيب المزيد من الوقت، ولا تسمح لأحد أن يفرقك عنه أو يخلفك معه.
صحيًا: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحار.

الجوزاء
مهنيًا: انطلاقة يوم جيد يعطيك اشارة او ضؤ اخضر كي تتقدم بثقة ومعنويات كبيرة اسبوع ايجابي ناجح داعم وممتاز ومهم جدا
عاطفيًا: تراوح الأمور مكانها بينك وبين الشريك ثم تتبدل فجأة، ما يجعلك تنطلق بمغامرة جديدة من دون أن تترك لك وقتًا للفراغ.
صحيًا: تتعدّد الخيارات أمامك لتختار أفضلها بغية التخلص من السمنة الزائدة.

السرطان
مهنيًا: حاول عدم إثارة الموضوعات الشائكة والحسّاسة، أو اعمل خلف الستار متكّلًا على نفسك، متجنّبًا بعض المحاورين المشاكسين.
عاطفيًا: لا تحاول بعد اليوم إرضاء الشريك أو إغراءه بما لا تقتنع به شخصيًا، فذلك يمكن أن له تكون انعكاسات سلبية لاحقًا.
صحيًا: معنوياتك المرتفعة هي نتيجة نجاح مشروع لك يسهم في تأمين الراحة والطمأنينة.

الأسد
مهنيًا: تبدو حكميًا في تصرفاتك هذا اليوم وتعرف القرار السليم الذي يجب أن تتخذه بشأن أحد الزملاء الحساد.
عاطفيًا: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن.
صحيًا: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضًا نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية.

العذراء
مهنيًا: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة.
عاطفيًا: لا تتجادل كثيرًا مع الحبيب لئلا يبتعد عنك فأنت لا تستطيع أن تستغني عنه.
صحيًا: علاج البدانة هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع.

الميزان
مهنيًا: يوم جيّد من العمل والنجاح والتفاؤل، استغله كما يجب وهيّئ نفسك ليوم أفضل.
عاطفيًا: تتعرّف إلى شريك جديد أو تقيم صداقات مميّزة مع أناس جُدد أو تلتقي أصدقاءك القدماء، فتستعيد معهم ذكريات الماضي.
صحيًا: تجنّب كل ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، وحاول أخذ الأمور بروية وهدوء.

العقرب
مهنيًا: ثمة جديد يلوح في الأفق ينعكس على حياتك إيجابًا، فتنشط على غير جبهة وتحقّق أهدافك.
عاطفيًا: العناد في العلاقة بالشريك له عدة سلبيات، فكن هادئًا وليّنًا لئلا تصل الأمور بينكما إلى حدّ التصادم.
صحيًا: لا تكثر من تناول المنومات عشوائيًا وبدون استشارة الطبيب.

القوس
مهنيًا: عليك الحذر من التهوّر، وتصرّف بهدوء لحماية نفسك من أي انعكاسات وردود أفعال في غير محلها.
عاطفيًا: تعرف قيمة الشريك وتقدّر وقوفه إلى جانبك، تتألق في المناسبات وتبرز كشخصية مميزة.
صحيًا: لا بد من أن تقتنع يومًا بنصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك.

الجدي
مهنيًا: تعيش يوما جيدا يعطيك نوع من انشراح لحظات حلوة ويجعلك تتحكم بالظروف وتنجح في المفاوضات والمشاريع.
عاطفيًا: تشعر بالملل مع الحبيب وتفكّر جديًا في إنهاء علاقتك المتوترة به منذ مدة.
صحيًا: لا تنم مطمئن البال أن صحتك بألف خير، بل إخضع لبعض الفحوص لتطمئن أكثر.

الدلو
مهنيًا: يقرع الحظ بابك ويجعلك لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كافة المستويات فتجد التسهيلات أمامك.
عاطفيًا: أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطلاق حاليًا، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك المودّة والحنان والعاطفة.
صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.

الحوت
مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الفترة المقبلة.
عاطفيًا: حاول أن تتشارك مع الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة وخصوصًا أن بعضها مصيري في تحديد العلاقة.
صحيًا: إذا بدأت البدانة تطرق بابك فلا تفتح لها، بل قاومها بممارسة الرياضة واتباع حمية صحية.
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