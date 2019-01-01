داني ألفيس يعرض نفسه للبيع

يعيش داني ألفيس قائد منتخب البرازيل، المتوج مؤخرًا بلقب بطولة كوبا أمريكا، في حيرة شديدة، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



ووصل الحال بداني ألفيس، للكتابة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "أبحث عن عمل.. أين أقدم سيرتي الذاتية؟".



وأضاف البرازيلي المخضرم ساخرًا "هل من أحد لديه وقت لقراءة سيرتي؟"، وذلك في إشارة لألقابه العديدة مع البرازيل وأندية إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.



ورفضت إدارة البي إس جي، تجديد تعاقد داني ألفيس، ليرحل عن الفريق الفرنسي بالمجان هذا الصيف.



وارتبط اسم ألفيس بالعديد من الأندية مثل أرسنال وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي، كما زعمت تقارير أخرى أنه عرض نفسه على مسئولي برشلونة.



وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: "أعلم تمامًا موقف داني ألفيس، ولكن لديّ في مركزه وفرة عددية".