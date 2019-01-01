إيطاليا توافق على بناء خط سكة حديد يدعمه الاتحاد الأوروبي

وافقت وزارة النقل الإيطالية على مواصلة دعمها لبناء خط سكة حديد مثير للجدل يدعمه الاتحاد الأوروبي، ويربط بين فرنسا وإيطاليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام أخرى، أن خطابا يتضمن موافقة إيطاليا وصل إلى الوكالة التنفيذية للابتكار والشبكات التابعة للتكتل الأوروبي في بروكسل مساء أمس الجمعة.



وانقسمت الآراء حول القطار فائق السرعة بين تورينو وليون، المعروف اختصارا بـ " تي ايه في"، داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا، حيث وافق على بنائه حزب الرابطة اليميني المتطرف بينما رفضت حركة خمس نجوم الاستمرار في المشروع.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، شارك حوالي مئة شخص اليوم السبت في احتجاج ضد "تي ايه في" في وادي سوسا شمالي البلاد بالقرب من تورينو.



وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي تعهد في مارس بأنه سيحاول إقناع باريس وبروكسل بعدم جدوى المشروع اقتصاديا، إن هناك "عناصر جديدة" ظهرت في الأشهر القليلة الماضية وأسهمت في تغيير رأيه.



وأشار كونتي إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتمويل حصة أكبر من المشروع الذي تبلغ تكلفته 6. 8 مليار يورو "6. 9 مليار دولار" كسبب من أسباب تغيير رأيه.



ويتضمن الخط، الذي يبلغ طوله 270 كيلومترا، نفقا بطول 57.5 كيلومتر أسفل جبال الألب لربط مدينة تورينو الإيطالية بليون الفرنسية.