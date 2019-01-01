رئيس مجلس الأمة الكويتي يبحث مع نظيره العراقي مستجدات الأوضاع

عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له، تناولت مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان- خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الأمة الكويتي- سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، لا سيما في المجال البرلماني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقد أقام رئيس مجلس الأمة الكويتي مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له؛ وذلك بحضور عدد من نواب المجلس، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ومحافظي محافظات الكويت الست.



وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت- في وقت سابق اليوم- في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام؛ حيث يضم الوفد الزائر عددًا من نواب البرلمان والمحافظين، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد الحسيني.

