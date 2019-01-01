كوستا ينتظر حسم مستقبله مع يوفنتوس

يستعد دوجلاس كوستا جناح يوفنتوس، لعقد محادثات مع ماوريسيو ساري المدير الفني، من أجل حسم مستقبله مع البيانكونيري.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اسم كوستا ارتبط بالرحيل عن يوفنتوس هذ الصيف، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وأندية صينية.



الموقع الإيطالي أشار إلى أن كوستا سيواصل الاستعداد مع الفريق، تحت قيادة ماوريسيو ساري، خلال جولته في آسيا، لكن ذلك لا يعني أنه سيكون موجودًا ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد.



ويرى ساري أن كوستا يعتبر من أفضل اللاعبين في يوفنتوس، لكنه لم يظهر بكامل مستواه حتى الآن بسبب تكرار الإصابة.



في كل الأحوال سوف يحدد ساري وجهة دوجلاس كوستا المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة يعتبره جزءًا من مشروعه في يوفنتوس.