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رياضة

فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز

السبت 27/يوليه/2019 - 07:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في أن أنطوان جريزمان الوافد الجديد لن يواجه أي مشاكل في التأقلم مع المهاجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز عندما يلعب الثلاثي سويا.

وانضم جريزمان، القادم من أتليتيكو مدريد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى تشكيلة برشلونة في رحلة إلى اليابان والتي شهدت الفوز 2- 0 على فيسيل كوبي اليوم السبت.

وبعد مشاركتهما في كأس كوبا أمريكا حصل ميسي وسواريز على عطلة مطولة ولن ينضما إلى الفريق سوى بعد العودة من اليابان.

وأحرز اللاعبون الثلاثة 682 هدفًا في الدوري الإسباني، ويشعر فالفيردي بالحماس بشأن ثلاثي الهجوم ويؤمن أن جريزمان هو الجزء الذي كان ينقص برشلونة الساعي للقبه الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 2015.

وقال فالفيردي: "نعم بعض اللاعبين يمكنهم التأقلم سويا سريعا، سنرى العلاقة على المستوى الاجتماعي وفي معسكر الفريق، نحن متحمسون بشأن هذه الفرصة".

وأضاف: "نؤمن في التوازن في هذا الفريق سواء في الهجوم أو الدفاع.. جريزمان يتحرك سريعا ويمرر بشكل جيد ويعثر على مساحات وهذا ما كان ينقصنا".

وهز كارليس بيريز، البالغ عمره 21 عاما والقادم من أكاديمية برشلونة، الشباك مرتين في الشوط الثاني ليفوز برشلونة على كوبي الذي يضم بين صفوفه الثلاثي أندريس إنيستا وديفيد بيا وسيرجي سامبر الذي سبق له اللعب في برشلونة.

وقال فالفيردي: "كارليس بيريز أحرز هدفين اليوم وهذا أمر جيد للاعب يملك إمكاناته ويظهر أننا نستطيع الاعتماد على اللاعبين الشبان".
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