"الكهرباء" تشارك في وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي بتنزانيا

شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي يعتبر من أكبر السدود الكهرومائية في إقليم شرق إفريقيا، وتم تنفيذه من خلال الشراكة بين شركة تنزانيا للكهرباء "تانيسكو" واثنان من أكبر الشركات المصرية "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك".



وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان اليوم السبت، إن الوزارة تلقت دعوة من وزير الطاقة في تنزانيا ميدارد كاليماني للمشاركة في هذه المراسم التي حضرها الدكتور جون بومبي ماجوفيلي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.



يمثل المشروع الضخم أحد المعالم البارزة للتعاون بين مصر وتنزانيا، ويعمل على تشجيع تنفيذ مشاريع أخرى بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



وأضافت الوزارة أن الجانبين المصري والتنزاني بحثا خلال زيارة مؤخرًا لوفد تنزاني رفيع المستوى التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكدت وزارة الكهرباء المصرية استعدادها الكامل لتقديم أي مساعدة مطلوبة لمشروع روفيجي، وكذلك تبادل الخبرات مع تنزانيا في مجال الطاقة.



تجدر الإشارة إلي أن مشروع سد روفيجي سيمكن تنزانيا من إنتاج كهرباء ذات اعتمادية عالية وبأسعار معقولة، ما سيسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



ويمكن الدولة من التغلب علي عجز الطاقة، وسيكون له أثر كبير في دعم قدرات توليد الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء، وخلق الكثير من الوظائف وفرص العمل، ليس فقط في تنزانيا ولكن سيدعم التنمية في الإقليم شرق إفريقيا، حيث إنه من المتوقع أن يتم تصدير فائض الطاقة من المشروع إلى بقية دول إقليم شرق إفريقيا، وتنزانيا هي محور الاتصال مع تجمع جنوب إفريقيا للطاقة SAPP)، وتسعي مصر من خلال عضويتها في تجمع شرق إفريقيا للطاقة (EAPP) إلي تعزيز التعاون الإفريقي الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في المزيد من تكامل الطاقة بكامل القارة الإفريقية.



وأعلنت الوزارة استعدادها لتحمل كل تكاليف تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لـ20 متدرب تنزاني في مركز أسوان للتدريب على الطاقة الكهرومائية أو أي مركز آخر وفقًا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.