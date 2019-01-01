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عالم

الجيش الليبي يقصف موقع انطلاق طائرة تركية استهدفت الحجاج

السبت 27/يوليه/2019 - 07:21 م
جريدة الدستور
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أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي، العقيد محمد فرج العوامي عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة، استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج.
وقال العوامي - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة.
تابع العوامي القول: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش نفذت أكثر من 10 ضربات استهدفت خلالها مقرات غرفة العمليات والتوجيـه للطيران المسير.
وأوضح أن الغارات شملت أيضا غرفة عمليات، ووسائط دفاع جوي، ومخازن للذخيرة لمواقع عسكرية في مصراتة والكلية الجوية فيها، وقاعدة سرت، حيث تم تدمير تجمع ميليشياوي بالقرب من محطة سرت البخارية.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، العميد خالد المحجوب، قد أعلن أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في الغارات التي شنتها على مواقع تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في البلاد.
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