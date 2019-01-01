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عالم

مقتل 10 جنود في هجومين على قوات الأمن الباكستانية

السبت 27/يوليه/2019 - 07:16 م
جريدة الدستور
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قتل عشرة جنود على الأقل في هجومين منفصلين على قوات الأمن الباكستانية اليوم السبت.

وقتل ستة جنود في كمين استهدف مركبة عسكرية بالمناطق الجبلية الشمالية المتاخمة لأفغانستان.

وقال الجيش في بيان إن "إرهابيين على الجانب الآخر من الحدود" أطلقوا النار على دورية قرب منطقة جورباز في إقليم وزيرستان الشمالية.

وذكر الجيش أن الهجوم يأتي بعد مقتل أربعة مسئولين أمنيين أثناء دورية بإقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة في كمين نصبه متشددون مجهولون.

وأعلنت طالبان الباكستانية مسئوليتها عن كمين اليوم السبت، والحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن هجوم.

وقال الميجر جنرال آصف غفور المتحدث باسم الجيش الباكستاني على تويتر "تبذل قوى معادية جهودا مستميتة في الوقت الذي تنتقل فيه باكستان من الاستقرار إلى السلام الدائم. لقد حان الوقت أمام
العالم لتسهيل السلام الإقليمي".

وتتبادل باكستان وأفغانستان اتهامات بإيواء جماعات متشددة تنفذ هجمات عبر الحدود.

يأتي الهجومان بعد أيام من اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ركز على دور باكستان في المساعدة في التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 18 عاما.
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