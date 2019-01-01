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حوادث

ضبط 283 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

السبت 27/يوليه/2019 - 07:15 م
جريدة الدستور
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تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام التموين، من ضبط 283 قضية تموينية متنوعية خلال 48 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها تزن 287ر1 طن "كبدة مُجمدة – كلاوى مُجمدة"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل غير مرخص لبيع الأسماك بدائرة قسم شرطة ميت غمر (محافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك قدرها (طن و200 كيلو جرام "أسماك مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة دمنهور (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 10 الاف طن و824 كيلو جرام "لانشون"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالبحيرة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة)، لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 718 ألف 235 جنيها، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

كما تم ضبط (26) قضية إسطوانات بوتاجاز بعدد ألفي و769 إسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، دمياط، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان"، شملت 11 قضية بلغت مضبوطاتها 658 إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 9 قضايا إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 9 إسطوانات، 3 قضايا التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 2103 إسطوانة – 3 قضايا عدم مزاولة النشاط)، تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.

كما تم ضبط (9) قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى (13510) لتر، "سولار، بنزين" بنطاق محافظات "القليوبية، البحيرة، الشرقية، بنى سويف، البحر الأحمر"، شملت عدد (4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 10000 لتر- 1 قضية عدم إنتظام سجل 21 بترول)، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
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