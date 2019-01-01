سترلينج: كنت سعيدًا بإنجاز ليفربول

صرح رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، بأنه كان سعيدًا لرؤية ناديه السابق ليفربول وهو يتوج بدوري أبطال أوروبا.



ورغم ذلك، أكد سترلينج أن التتويج بلقب البريميرليج أكثر أهمية من دوري الأبطال، موضحا في تصريحات لـ"BBC": "كنت سعيدًا حقًا لليفربول، ولبعض زملائي السابقين لرفع دوري أبطال أوروبا".



وأضاف: "دوري أبطال أوروبا حدث مهم بالنسبة لنا كنادٍ، لكن الأهم هو الفوز بالبريميرليج.. هذا هو هدفنا الرئيسي الذي ندخل من أجله كل موسم".



وأوضح: "بالطبع، سيكون من الجيد أن نفوز بدوري الأبطال، لكن الهدف الأول هو التتويج بالدوري".



وتابع: "الدوري الإنجليزي، هو ما نتدرب لأجله كل يوم وكل أسبوع، والأكثر شهرة كما يقول الناس".



وأتم: "سيكون الأمر أصعب من الموسم الماضي، للقيام بذلك 3 مرات متتالية، حيث يمثل تحديًا كبيرًا لنا".

