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عالم

لافروف يزور سورينام لأول مرة في تاريخ البلدين

السبت 27/يوليه/2019 - 07:08 م
جريدة الدستور
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قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، بزيارة إلى جمهورية سورينام في أمريكا الجنوبية، هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وفي عاصمة الجمهورية باراماريبو، أجرى لافروف محادثات مع نظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي، ركزت على بحث الأجندة الثنائية وتناولت أيضا قضايا أخرى عدة، في مقدمتها الأزمة الفنزويلية.

وفي أعقاب اللقاء، صرح لافروف بأن الجانبين أكدا اهتمامهما بتفعيل الحوار السياسي بين موسكو وباراماريبو، كما أنهما بحثا آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى اهتمام الدولتين بتعزيز التعاون السياسي بين روسيا و"مجموعة الكاريبي" (الكاريكوم)، بما في ذلك من خلال استئناف اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى وحدة المواقف بين موسكو ودول المجموعة حول معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الأزمة الفنزويلية.

واليوم السبت أيضا، التقى لافروف في عاصمة سورينام، رئيس الدولة، ديزي بوترس، ونائب الرئيس، ميشال أشوين أدهين.

وكانت سورينام آخر محطة للافروف في جولته بدول أمريكا اللاتينية، والتي شملت أيضا كوبا والبرازيل.
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