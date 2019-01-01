الصحة: البدء في مبادرة علاج مليون إفريقي

بدأت وزارة الصحة والسكان، إنهاء إجراءات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون إفريقي لدولة تشاد.

وأوضحت الوزارة، أنها خاطبت الخارجية للانتهاء من إجراءات السفر لـ3 دول أخرى وهي: أوغاندا وكينيا وجنوب السودان، قبل البدء في تطبيق مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي.

وأضافت أنه تم تدريب بعض الفرق الطبية هناك، على طريقة عمل المبادرة، وتدشين نظام لفحص المواطنين، وستتم متابعتهم كل 3 أشهر.

كما تم الانتهاء من النظام الخاص بمبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي، والذي يعتمد على تسجيل المواطنين بأرقام تعريفية، لعدم وجود قاعدة بيانات بالمواطنين في الدول الإفريقية أو تعداد دقيق بإجمالي المواطنين، كما سيتم تجهيز قاعدة بيانات بشكل يدوي، لعدم امتلاكهم بطاقة تحقيق شخصية.