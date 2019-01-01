قطب روسي يتحرك لضم مهاجم دورتموند

تحرك نادٍ روسي جديد صوب بوروسيا دورتموند الألماني، لضم أحد لاعبيه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن رغبة نادي دينامو موسكو في التعاقد مع المهاجم الألماني ماكسيمليان فيليب، لاعب دورتموند.



وبات فيليب على مشارف الرحيل عن ملعب سيجنال إيدونا بارك، بعد تضاؤل فرصه في اللعب بصفة منتظمة مع الفريق الأصفر والأسود، خاصة بعد وصول الثنائي ثورجان هازارد وجوليان براندت.



وارتبط اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، بناديي آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج مؤخرًا، لكن دينامو موسكو قرر مزاحمتهما على الصفقة.



ويطالب دورتموند بالحصول على 20 مليون يورو نظير بيع فيليب، لكن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين دون التوصل لأي اتفاق حتى الآن.



ويأتي هذا الاهتمام المفاجئ من دينامو بضم فيليب، بعدما اقترب جاره في العاصمة الروسية، سبارتاك موسكو، من الظفر بتوقيع لاعب آخر في دورتموند، هو أندريه شورله.



وتشير التقارير إلى اقتراب شورله من التوقيع لسبارتاك موسكو في صفقة تقدر بحوالي 8 ملايين يورو.

