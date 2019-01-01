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عالم

وزير الإعلام اليمني يحذر من تبعات قرار الحوثيين باعتماد الخدمة الإلزامية

السبت 27/يوليه/2019 - 07:05 م
وزير الاعلام اليمني
وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني
أ ش أ
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حذر وزير الاعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم السبت، من خطورة‏ قرار مليشيا الحوثي الانقلابية باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها.

وقال الارياني -في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)- إن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.

وأضاف إلى أن الطلاب يتعرضون لاكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين.

ودعا الأرياني كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية"، كما وجه الدعوة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.
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