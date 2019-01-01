نظارة ذكية تعيد النور لفاقدي البصر

طورت شركة فرنسية نظارات ذكية يمكن أن تمنح فاقدي البصر أملًا كبيرًا لاستعادة قدرتهم على الرؤية من جديد.



وتشبه النظارة التي أبصر من خلالها خمسة مرضى حتى الآن، تلك التي يرتديها الضابط غوردي لا فورج في سلسلة "ستار تريك" الشهيرة، وتعمل على ترجمة المعلومات المرئية من العالم الخارجي، إلى صور يمكن للمستخدم تصورها.



وتمكن المتطوعون الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذين شاركوا في تجربة شركة بيكسيوم فيجيونز للتكنولوجيا، من قراءة الأحرف باستخدام الجهاز.



وتتكون الأداة من زوج من النظارات مزود بكاميرا فيديو، متصلة بمعالج كمبيوتر صغير، وقبل أن يتمكنوا من نقل الصور، يجب أن يكون لدى المرضى شريحة كمبيوتر خلف الشبكية في الجزء الخلفي من العين.



ويقوم هذا المعالج الصغير، بتحويل المعلومات المرئية التي تتلقاها النظارة، إلى صورة بالأشعة تحت الحمراء تعود إلى العين.



وتعمل النبضات الكهربائية على تنشيط الأقطاب في شريحة بحجم 2 مم × 2 مم، والتي ترسل إشارة إلى أسفل العصب البصري، يمكن للمخ أن يترجمها إلى صورة لما تتم رؤيته.



وتحتوي الرقاقة التي طورتها الشركة الفرنسية على ما يقرب من 400 قطب كهربائي، تم تصميمها "لإثارة" الخلايا في شبكية العين لنقل الصور إلى المخ، ويتم زرعها تحت الشبكية، حيث توجد مستقبِلات ضوئية تالفة.



وأكدت الشركة أن هذا الإجراء آمن، حيث لم تسجل أي مضاعفات خطيرة لدى المرضى بعد 12 شهرًا من استخدام النظارة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.